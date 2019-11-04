На Заході до команди Зеленського ставляться з обережним оптимізмом — Chatham House

Аналітик, керівник Українського форуму в Chatham House Орися Луцевич вважає, що на “колективному Заході” до нової владної команди України ставляться з обережним оптимізмом, сприймаючи її як “більш ліберально, ринково зорієнтовану команду людей”.

Про це Луцевич сказала в інтерв’ю Укрінформу.

«Якщо казати про колективний Захід, Європейський Союз, то поки що до нової команди вони ставляться з обережним оптимізмом. Є таке розуміння, що це більш ліберальна, ринково зорієнтована команда людей. Риторика, проголошена програма дій нового уряду збігаються з тим, як Європейський Союз бачить реформи в України. Далі на Заході очікують на конкретні дії», - сказала Луцевич.

Одночасно з тим, там існують певні перестороги, те що непокоїть в діяльності нової команди.

«Це, звісно, зв’язок із Коломойським, це питання ролі (керівника Офісу Президента Андрія - ред.) Богдана, це питання Приватбанку – як воно буде вирішене. Яку позицію займе в останньому випадку держава Україна, оскільки вона, Національний банк України судиться з попередніми власниками банку. Чи збережеться незалежність НБУ», - вважає аналітик Chatham House.

Орися Луцевич - науковий співробітник і керівник Українського форуму в Chatham House (Лондон), відомого також як Королівський інститут міжнародних відносин, найстаріший британський аналітичний центр у цій сфері .

Повністю інтерв’ю з Орисею Луцевич читайте на сайті Укрінформу.