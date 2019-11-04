“Формула Штайнмаєра" є лише пропозицією, як рухатись далі — посол ФРН в Естонії

Посол Німеччини в Естонії Крістіане Гоман (Christiane Hohmann) вважає, що "формула Штайнмаєра" є не самоціллю, а лише пропозицією, як рухатися далі та просувати мирний процес на Донбасі.

Про це вона заявила під час навчального візиту української делегації в межах програми "Стійка Україна" до Таллінна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У відповідь на запитання учасників семінару посол сказала, що "формула Штайнмаєра" не є тим процесом, який Берлін бачить "в кінцевій точці" врегулювання на Донбасі.

"Формула Штайнмаєра" - це пункт, яким чином ми можемо спробувати просувати процес, розібратися в зоні конфлікту. Це не самоціль, це - лише точка на тривалому шляху. Для нас це не рішення, це лише пропозиція, як нам рухатися далі", - сказала Гоман.

Вона додала, що "ми маємо побудувати довіру і побудувати впевненість там (на Донбасі – ред.) і ми не можемо це зробити зброєю".

Метою програми "Стійка Україна" є створення та впровадження стандартів виміру рівня стійкості суспільства та постійне вдосконалення даної системи, відповідно до актуальних чинників та процесів. Паралельною метою є посилення зв'язків між українцями та естонцями та взаємне навчання з метою посилення стійкості обох народів.

Програма "Стійка Україна" реалізується Міжнародним центром оборони та безпеки (ICDS) за фінансової підтримки МЗС Естонії.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Також проти імплементації "формули Штайнмаєра" виступили низка обласних та міських рад.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах країни 1, 2 та 6 жовтня.