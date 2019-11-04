Росія продовжує ігнорувати рішення Морського трибуналу ООН — Зеркаль

Міжнародне співтовариство має бути свідоме, що Росія не виконала рішення Міжнародного трибуналу з морського права, оскільки захоплені нею у Керченській протоці українські бойові кораблі досі не повернуті Україні.

Про це написала у Facebook заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Той факт, що Росія досі не віддала нам незаконно захоплені кораблі, є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права. Росія намагається презентувати, що вона виконала рішення Трибуналу, коли звільнила наших хлопців (про що негайно після звільнення повідомила в Міжнародний трибунал з морського права). Проте це не так! Всі мають бути свідомі того, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконано", - зазначила Зеркаль.

Вона зауважила, що новина про звернення України до Росії з вимогою віддати захоплені кораблі, сколихнула сьогодні мережу. Водночас, нагадала Зеркаль, вперше ми звернулися з такою вимогою ще 26 листопада 2018 року - наступного ранку після незаконного захоплення трьох українських військових кораблів і моряків.

Читайте також: Київ надіслав Москві ноту з вимогою повернути захоплені кораблі

"Потім були неодноразові звернення з цього ж приводу до Росії. Вимога негайно звільнити кораблі є і в нашому позові за Конвенцією ООН з морського права 1 квітня 2019. Загалом таких звернень з вимогою віддати кораблі було принаймні 7. Відповідей на жодне, включаючи і на останнє від 4 жовтня 2019, ми не отримали", - констатувала заступник міністра.

У цьому контексті вона нагадала, що за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року Росія має негайно передати під контроль України «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу».

Як акцентувала Зеркаль, при цьому ключовим аспектом для міжнародного права є корабель: саме він і має імунітет, оскільки є вираженням суверенітету держави-прапора.

"Росія умисно продовжує порушувати норми і принципи міжнародного права. Допоки кораблі не будуть безумовно повернуті під контроль України, тиск на Росію має бути продовжений. Міжнародне співтовариство має бути свідоме порушення міжнародного права, а саме невиконання наказу, що триває", - резюмувала заступник міністра.