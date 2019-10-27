Росія не може віддати захоплені українські катери через технічний стан - адвокат

Адвокат звільнених українських військових моряків Микола Полозов сподівається, що до кінця року російська влада передасть захоплені раніше катери.

Про це розповів Полозов, повідомляє Крим.Реалії.

«Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, в цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема – це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, за моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть», – зазначив Полозов.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року Російська Федерація обстріляла і захопила в Чорному морі катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували у кримських "судах" і перевезли в Москву. Усім українцям висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону РФ.

У квітні 2019 року Україна звернулася в Міжнародний трибунал із морського права, вимагаючи як тимчасові заходи зобов'язати РФ негайно звільнити моряків і кораблі. Російська сторона відмовилася від участі у слуханнях.

25 травня трибунал у Гамбурзі зобов'язав Росію негайно звільнити три затримані українські кораблі, а також 24 затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну. Термін виконання рішення сплив 25 червня.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. На Батьківщину повернулися 11 незаконно засуджених українців та 24 моряки, які були захоплені Росією у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.