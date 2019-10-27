Росія не може віддати захоплені українські катери через технічний стан - адвокат
Про це розповів Полозов, повідомляє Крим.Реалії.
«Досі Росія не виконала наказ Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, в цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема – це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, за моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть», – зазначив Полозов.
Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року Російська Федерація обстріляла і захопила в Чорному морі катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували у кримських "судах" і перевезли в Москву. Усім українцям висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону РФ.
У квітні 2019 року Україна звернулася в Міжнародний трибунал із морського права, вимагаючи як тимчасові заходи зобов'язати РФ негайно звільнити моряків і кораблі. Російська сторона відмовилася від участі у слуханнях.
25 травня трибунал у Гамбурзі зобов'язав Росію негайно звільнити три затримані українські кораблі, а також 24 затриманих моряків і дозволити їм повернутися в Україну. Термін виконання рішення сплив 25 червня.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. На Батьківщину повернулися 11 незаконно засуджених українців та 24 моряки, які були захоплені Росією у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.