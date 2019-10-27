Росія може оголосити у розшук звільнених українських моряків - адвокат

Адвокат звільнених із російського ув'язнення українських військових моряків Микола Полозов застерігає, що Росія може оголосити його підзахисних у розшук.

Про це сказав адвокат у коментарі Крим.Реалії.

«Є дуже серйозна небезпека, що російська влада може оголосити моряків у розшук, якщо вони не будуть з'являтися за викликом слідчого або в суд», – сказав Полозов.

Він нагадав, що моряки залишаються в статусі обвинувачуваних у Росії, а їхня справа перебуває в стадії ознайомлення з матеріалами стороною захисту.

«Після звільнення моряків було прийнято рішення розформувати команду адвокатів, далі цією справою займаюся я. Зараз справа перебуває в стадії ознайомлення з матеріалами кримінальної справи. Я знайомлюся з письмовими матеріалами, плануємо, що в листопаді будемо знайомитися з речовими доказами. Справу не припинено, відповідно, будемо працювати на кінцевий результат, на те, щоб будь-які негативні наслідки захоплення моряків для них у майбутньому жодним чином не відгукнулися, для того, щоб цю справу припинити в цілому», – пояснив адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені. Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.