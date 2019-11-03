Західний світ програє Росії, якщо не буде триматися разом - Клімкін

Західний світ програє Росії, якщо не буде триматися разом і налагоджуватиме двостороннє партнерство з РФ без дотримання нею хоча б мінімальних цивілізованих правил.

Таку думку висловив у Facebook ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Пам'ятаєте фільм "Брекзіт"? Якщо не дивилися - дуже раджу. Камбербетч там класний, а грає він керівника кампанії за вихід з ЄС Домініка Каммінгса. І зараз виникли підозри щодо можливого впливу на нього з Росії. Ще з часів, коли він працював там у 1994-1997 роках. Я нікого не хочу звинувачувати, як кажуть, зі стелі, тим більше, що наступного місяця у Великій Британії вибори. Але я завжди казав, що Росія в Брекзіт вклалася. І хоче розвалити трансатлантичний світ, якого боїться і одночасно зневажає", - написав Клімкін.

У цьому контексті він зауважив, що дехто намагається знову говорити про партнерство з Росією без дотримання нею хоча б мінімальних цивілізованих правил.

"Це - слабкість, а слабкість у Росії ніколи не поважали. Західний світ або буде триматися разом, або програє - і нам в цьому, хочемо ми того чи ні, потрібно буде грати ключову роль. До цього слід бути готовими", - переконаний ексміністр.

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Як повідомлялося, 12 грудня у Великій Британії мають відбутися дострокові парламентські вибори. Передвиборча кампанія стартувала 31 жовтня - у день, коли Велика Британія мала залишити Європейський Союз.

Головним політтехнологом кампанії за "Брекзит" був історик за освітою Домінік Каммінгс, який у 1994 році закінчив Оксфордський університет, а з 1994 по 1997 рік працював у Росії, згідно з інформацією на його сайті, над "різними проєктами".