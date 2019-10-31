Арахамія пояснив, чому не всі "слуги народу" голосували за арешт Дубневича

"Ми на фракції проголосували, що будемо голосувати "за". Але є рішення фракції, а є рішення окремих депутатів. Депутати, більшість яких є юристами та адвокатами, сказали, що підтримають голосування перше - за зняття недоторканності, щоб надати правоохоронним органам усі належні інструменти, щоб вони могли вести слідчий процес, але не підтримують затримання та арешт. Але більшість людей усе ж таки розуміють, що є політична складова..." - пояснив Арахамія.

Він додав, що переважно ті, хто голосували проти цих подань - юристи.

"На засіданні фракції деякі люди, які юристи за освітою, - у юристів завжди є дві думки - політична як депутата і юридична як адвоката чи юриста, ким вони працювали до цього. Ось політична думка їх каже, що треба голосувати за всі три подання, а юридична каже, що тільки за перше - за зняття недоторканності, бо кажуть, що оформлена ця справа не таким чином, як вони звикли бачити", - зазначив Арахамія.

Він додав, що депутати повинні не заважати слідчим органам і суду робити свою справу.

На уточнення, чи належать народні депутати від "Слуги народу", які не голосували за притягнення до відповідальності та арешт Дубневича, до так званої групи Коломойського, Арахамія відповів: "Можу прокоментувати, що є деякі з них... це чутки, але як кажуть "з орбіти пана Коломойського". Тобто є там люди, які, я теж вважаю, з орбіти. Не всі...".

Арахамія зазначив, що не коментуватиме, хто у фракції може належати до цієї "орбіти".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада надала згоду на зняття депутатської недоторканності з народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Дубневича.

За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом VIII скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".