Арахамія пояснив, чому не всі

Арахамія пояснив, чому не всі "слуги народу" голосували за арешт Дубневича

Укрінформ
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому не всі представники фракції підтримали подання генпрокурора про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.
Про це він сказав у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми на фракції проголосували, що будемо голосувати "за". Але є рішення фракції, а є рішення окремих депутатів. Депутати, більшість яких є юристами та адвокатами, сказали, що підтримають голосування перше - за зняття недоторканності, щоб надати правоохоронним органам усі належні інструменти, щоб вони могли вести слідчий процес, але не підтримують затримання та арешт. Але більшість людей усе ж таки розуміють, що є політична складова..." - пояснив Арахамія.

Він додав, що переважно ті, хто голосували проти цих подань - юристи.

"На засіданні фракції деякі люди, які юристи за освітою, - у юристів завжди є дві думки - політична як депутата і юридична як адвоката чи юриста, ким вони працювали до цього. Ось політична думка їх каже, що треба голосувати за всі три подання, а юридична каже, що тільки за перше - за зняття недоторканності, бо кажуть, що оформлена ця справа не таким чином, як вони звикли бачити", - зазначив Арахамія.

Він додав, що депутати повинні не заважати слідчим органам і суду робити свою справу.

На уточнення, чи належать народні депутати від "Слуги народу", які не голосували за притягнення до відповідальності та арешт Дубневича, до так званої групи Коломойського, Арахамія відповів: "Можу прокоментувати, що є деякі з них... це чутки, але як кажуть "з орбіти пана Коломойського". Тобто є там люди, які, я теж вважаю, з орбіти. Не всі...".

Арахамія зазначив, що не коментуватиме, хто у фракції може належати до цієї "орбіти".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада надала згоду на зняття депутатської недоторканності з народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Дубневича.

Читайте також: Арахамія - про корупційний скандал: "Слуга народу" впевнена у своїх депутатах майже на 100%

За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом VIII скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-