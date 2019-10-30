Дубневич стоїть на вершині "схеми" розкрадань Укрзалізниці — САП

Народний депутат Ярослав Дубневич є ключовим фігурантом провадження щодо завдання збитків у розмірі 93 млн грн ПАТ “Укрзалізниця”.

Керівник САП Назар Холодницький зазначив, що Дубневич стоїть на вершині всієї схеми завдання збитків Укрзалізниці на 93 млн грн.

"Ми були обмежені у проведенні заходів, але зафіксовані розмови свідчать про те, Дубневич стоїть на вершині всієї схеми. І, власне, і помічники на громадських засадах, і підприємці, які укладали ці договори, вони дають підстави вважати, що даних для оголошення підозри і арешту буде достатньо на цій стадії", - зазначив Холодницький.

Водночас він підкреслив, що оголошення підозри — це не є вирок суду. "Це лише перша стадія процесу відносно конкретної особи. Дійсно провадження було завершено ще у травні цього року і там є велика кількість фігурантів", - уточнив керівник САП.

Комітету також було продемонстрували схему заволодіння 93 млн грн “Укрзалізниці” при закупівлі стрілочної продукції.

“Впродовж кількох років розслідується провадження, пов’язане зі зловживаннями на Укрзалізниці, з тим, що внаслідок організації торгів було виведено з активів Укрзалізниці суму приблизно в 93 млн грн. Щодо певних осіб слідство просунулося досить далеко, але щодо ключового фігуранта, народного депутата Дубневича Ярослава, ми не можемо просунутися настільки далеко, оскільки є певна стадія, яка пов'язана з тим, що парламент має дати згоду на проведення такого розслідування", - сказав Рябошапка на початку засідання комітету.

Водночас він уточнив, що у рамках розслідування цього провадження раніше було повідомлено про підозру 8 особам, і наразі триває ознайомлення їх із матеріалами справи.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата дев’ятого скликання Ярослава Дубневича.

Зазначається, що у ході досудового розслідування Національного антикорупційного бюро було зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом восьмого скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

У вересні 2019 року вересня голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що Укрзалізниця передала до правоохоронних органів матеріали щодо мільйонних збитків, яких вона зазнала при закупівлі анкерів у дилерів ТОВ «Корпорація КРТ» братів Богдана та Ярослава Дубневичів.