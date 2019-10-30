Дубневич заявляє, що “подання без доказів” треба повернути Рябошапці

Народний депутат із групи "За майбутнє" Ярослав Дубневич заявляє, що подання Генеральної прокуратури щодо зняття з нього недоторканності, затримання та арешту не містять доказів і мають бути повернуті генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Про це депутат сказав 30 жовтня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту, де триває розгляд відповідних подань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертався до клопотання до голови Верховної Ради та голови регламентного комітету про витребування доказів із ГПУ та САП, якими хоча б щось підтверджувалося б із того наклепу, який я читаю в поданні. Але, на жаль, нічого з тих документів мені не надали. І хочу наголосити, що тим самим порушуються основні права людини - право на захист... У моєму випадку взагалі жодного доказу не надали, тому що доказів просто немає. Отже, я звертаю увагу на те, що подання не містить доказів, яких вимагає стаття 218 Регламенту, що є підставою для його повернення генеральному прокурору України", - зауважив Дубневич.

За його словами, сформовані слідством у поданні причинно-наслідкові зв'язки є припущеннями та очевидною маніпуляцією, і побудовані у формі безсумнівного вироку, що вже є тиском на Верховну Раду.

При цьому депутат зазначив, що проєкт подання вносився на розгляд генеральному прокурору п'ять разів, чотири з яких документ було повернуто.

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"Знаковим є четвертий проєкт, який було подано у вересні цього року за підписом в.о. керівника САП Кривенка до генерального прокурора, але генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув його САП, погодившись із доводами, викладеними в довідці, складеній працівниками Генпрокуратури та підписаним першим заступником Касько щодо його необгрунтованості, відсутності доказів, припущеннями та сумнівними твердженнями слідства", - зазначив він.

У тексті п'ятого подання, за словами Дубневича, нічого не змінилося, крім того, що в попередніх версіях його вказували членом депутатської фракції політичної партії "Блок Петра Порошенка", а "за цим поданням уже виправилися і вірно вказали", що парламентарій входить до групи "За майбутнє".

"І це єдине, що було виправлено в п'ятому поданні порівняно з попередніми. Навіть і це було виправлено слідчими НАБУ після зауваження, викладеного в доповідній записці, якою повертали четверте подання", - сказав він.

При цьому Дубневич також звернув увагу на те, що між поверненням четвертого подання і п'ятим поданням, підтриманим генпрокурором, минуло більше тижня.

"Звісно, я бачу в цьому тільки політичне підґрунтя. А як це можна пояснити? У тексті нічого не змінено, доказів узагалі жодних не надають на вивчення. Я звертався з клопотанням до голови Верховної Ради та голови регламентного комітету, щодо витребування документів, якими повертались попередні подання", - зазначив він, наголосивши, що "злочину не вчиняв".

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича.

Зазначається, що у ході досудового розслідування Національного антикорупційного бюро було зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК У (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом восьмого скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва "ПАТ "Укрзалізниця".