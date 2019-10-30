Комітет ВР розглядає подання Рябошапки на Дубневича

Регламентний комітет ВР почав розгляд подань генпрокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Ярослава Дубневича.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, комітет у середу, 30 жовтня, проводить засідання, на якому заплановано розглянути подання, підтримані і внесені до Верховної Ради генеральним прокурором Рябошапкою "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича", "Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту)".

Участь у засіданні Регламентного комітету беруть генеральний прокурор Рябошапка та народний депутат Дубневич. Також на засіданні присутній керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня генпрокурор Рябошапка підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дубневича.

Зазначається, що у ході досудового розслідування Національного антикорупційного бюро було зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом восьмого скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".