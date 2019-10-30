У "Слузі народу" кажуть, що фракція підтримає зняття недоторканності з Дубневича

Фракція "Слуга народу" буде голосувати у Верховній Раді за позбавлення недоторканності народного депутата з групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Про це у коментарі журналістам в парламенті заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будемо підтримувати зняття недоторканності. І я думаю, що більшість депутатів будуть підтримувати решту заходів, якщо прокуратура буде просити про це", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 30 жовтня, о 15:00 має відбутися засідання Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР, участь у якому планує взяти генеральний прокурор Руслан Рябошапка. На засіданні комітету передбачається розгляд подання генпрокурора про надання Радою згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ярослава Дубневича.

Рябошапка 17 жовтня підписав відповідне подання до Ради щодо Ярослава Дубневича.

За даними ГПУ, під час досудового розслідування зібрано досить доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії завдали збитків на 93 млн 277 тис. грн.

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Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом восьмого скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".