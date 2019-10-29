Депутат Дубневич підтвердив обшуки НАБУ у його дітей і брата

Народний депутат Ярослав Дубневич (депутатська група "За майбутнє") підтвердив проведення обшуків у помешканнях його дітей та брата Богдана Дубневича.

Про це він написав у Facebook.

"Розуміючи бездоказовість і безперспективність політичної справи проти мене, влада і НАБУ терміново та цинічно проводять обшуки в моїх дітей та брата... На жаль, політична розправа тепер стала реальністю", - написав Дубневич.

Депутат зауважив, що правоохоронці під час обшуків "нічого цікавого для них і протизаконного не знайдуть".

Як повідомляв Укрінформ, детективи НАБУ проводять обшуки на Львівщині в межах розслідування кримінального провадження за фактами можливої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків та недостовірного декларування колишнім і чинним народними депутатами України.

НАБУ підозрює братів Дубневичів у відмиванні нелегальних доходів і ухилянні від сплати податків.

Богдан Дубневич втратив депутатську недоторканність після поразки на парламентських виборах у липні 2019 року. Натомість його молодший брат Ярослав Дубневич знову став депутатом Верховної Ради, і для безпосередніх слідчих дій проти нього потрібна згода Верховної Ради. 17 жовтня новий генпрокурор Ярослав Рябошапка скерував до Верховної Ради відповідне офіційне подання.