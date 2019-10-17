Перше зняття недоторканності у новій Раді: Рябошапка подав подання на Дубневича

Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича.

Така інформація оприлюднена на сайті відомства.

“В четвер, 17 жовтня 2019 року, генеральний прокурор Руслан Рябошапка скерував до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України дев’ятого скликання”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування Національним антикорупційним бюро зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

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"Слідством зібрано достатньо доказів, які дають підстави підозрювати, що, будучи народним депутатом України восьмого скликання та, перебуваючи на посаді голови Комітету ВР з питань транспорту, він був обізнаним про фінансовий стан ПАТ «Укрзалізниця», зокрема його потреби при проведенні державних закупівель, а також мав вплив на засновників та посадових осіб ПАТ, яке є єдиним виробником стрілочних переводів, башмакоскидачів, пристроїв зрівнювальних, рамних рейок, хрестовин, контррейкових рейок та комплектів роздільного скріплення", - наголошують у ГПУ.

ЗА даними слідчих, докази свідчать про те, що цей депутат зі спільниками вивчив та проаналізував попит і ціни на ринку стрілочних переводів та прийняв рішення заволодіти коштами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця».

Зокрема, слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції на адресу філії, при цьому народний депутат неодноразово використав своє службове становище в інтересах пов’язаних з ним осіб. Надалі кошти були використані спільниками на власний розсуд.

"Згідно з законом, притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, його затримання або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту не може бути здійснено без згоди Верховної Ради України. Відтак, генеральний прокурор просить парламент дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезгаданого народного депутата України", - заявляють у ГПУ.

Як відомо, у період з грудня 2014 року до кінця серпня 2019-го Комітет ВР з питань транспорту очолював Ярослав Дубневич.

29 вересня голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook поінформував, що Укрзалізниця передала до правоохоронних органів матеріали щодо мільйонних збитків, яких вона зазнала при купівлі анкерів у дилерів ТОВ «Корпорація КРТ» братів Богдана та Ярослава Дубневичів.