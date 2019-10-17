Справу про мільйонні збитки Укрзалізниці направили в Антикорупційний суд

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду справу щодо нанесення АТ «Укрзалізниця» збитків на 39,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“Розслідування завдання філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця” збитків у розмірі 39,8 млн грн закінчено. 16 жовтня 2019 року прокурори САП скерували до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно двох осіб: начальника філїї та його заступника у 2015-2016 рр”, - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, у грудні 2015 та березні 2016 року філія «ЦЗВ» позичила у ТОВ «Вог Аеро Джет» 30 тис. тонн дизельного пального. Борг мала повернути до 1 березня та 1 травня 2016 року відповідно, а в разі несплати боргу у визначені терміни — сплатити штраф у розмірі 2-2,7 млн грн за кожен день прострочення. Повертати борг філія почала лише 29 березня 2016 року, завершивши цей процес у травні.

Слідство вважає, що посадовці філії, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «Вог Аеро Джет», свідомо затягнули з погашенням боргу, адже 18 березня 2016 року вже мали укладений контракт на постачання дизпалива. До того ж, паливо позичила філії та сама компанія, яка виграла її конкурс із постачання, тож процес погашення міг бути доволі швидким. Проте його розпочали лише після незаконного збільшення ціни за контрактом, що було предметом розслідування НАБУ, яке вже завершене — обвинувальний акт в березні 2019 року з цього епізоду скеровано до суду.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у грудні 2016 року та завершили у липні 2019 року.