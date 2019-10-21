Зняття недоторканності: Дубневич прокоментував подання до Ради

Народний депутат, член депутатської групи “За майбутнє” Ярослав Дубневич заявив, що вважає подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності політичним замовленням.

Про це Дубневич написав у Facebook.

“17 жовтня із ЗМІ я дізнався про скерування генеральним прокурором до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення мене до кримінальної відповідальності. Проте, відповідно до ст. 219 Регламенту, я досі не повідомлений Головою Верховної Ради про цей факт, мені не надано копії подання, в якому мають міститися конкретні факти і докази про факт вчинення мною кримінального правопорушення, що, відповідно, унеможливлює надання мною пояснень, як того вимагає ст. 219 Регламенту, та подальший розгляд подання профільним комітетом”, - заявляє Дубневич.

Депутат наголосив, що 17-го і 18 жовтня він перебував у Верховній Раді, але документ йому не був наданий.

На його переконання, зазначені факти є порушенням Регалменту Верховної Ради.

Дубневич зазначив, що пов’язує подання лише зі своєю політичною діяльністю і принциповим неголосуванням за певні законопроєкти, “в тому числі закон про судову реформу, або намаганням будь-яким чином виконати доручення Президента та до 1 листопада продемонструвати свою ефективність”.

“Я абсолютно відкидаю всі підозри та звинувачення щодо мене та вважаю це політичним замовленням. Тепер справа за Верховною Радою, яка повинна продемонструвати неупереджений розгляд, керуючись лише законом. Закликаю народних депутатів не вестись на брехливі інформаційні вкидання з метою формування певної громадської думки та пам‘ятати, що принципи законності та справедливості мають стояти вище політичної вигоди”, - написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Ярослава Дубневича.

Зазначається, що у ході досудового розслідування Національного антикорупційного бюро було зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК У (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці діяння спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис грн.