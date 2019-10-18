ГПУ оголосить Дубневичу підозру одразу у двох епізодах

Генеральна прокуратура України готує повідомлення про підозру чинному народному депутату Ярославу Дубневичу у двох епізодах.

Про це розповів Генпрокурор Руслан Рябошапка в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Перший епізод стосується навмисно неправдивого декларування.

"Проєкт повідомлення про підозру зараз лежить у мене на столі й робота над ним вже на етапі завершення та аналізу. Мовиться про два епізоди. Перший – навмисно неправдиве декларування відомостей. Тобто порушення антикорупційного законодавства", – сказав Рябошапка.

Другий епізод стосується корупційних схем в рамках закупівель для підприємства "Укрзалізниці". Тут мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.

"Саме тому матеріали, які підготувало НАБУ разом із САП, були подані мені. Я хотів би сказати, що вони тричі подавалися на розгляд Генеральної прокуратури до того. Але вони не проходили в парламенті", – зазначив генпрокурор.

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича.