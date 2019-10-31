Рада дозволила зняти депутатську недоторканність із Дубневича

Верховна Рада надала згоду на зняття депутатської недоторканності з народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

За відповідне рішення проголосували 332 депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У своїй доповіді перед народними депутатами генпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що розслідування кримінальної справи щодо можливої причетності Дубневича до заволодіння коштами ПАТ "Укрзалізниця" завершене. Фігурантами кримінального провадження є вісім осіб, включно з депутатом Дубневичем, які наразі знайомляться з матеріалами справи. Після цього справа буде передана до суду.

"Це провадження розслідувалося майже три роки, розслідування закінчено, доказів для притягнення до кримінальної відповідальності достатньо", - сказав він.

За словами генпрокурора, Дубневич на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту "постійно вивчав і аналізував фінансовий стан Укрзалізниці, а також указував посадовим особам Укрзалізниці на необхідність проведення відповідних закупівель та проведення робіт".

У результаті було закуплено за завищеними цінами продукцію у підприємства, бенефіціарним власником якого є сам народний депутат Дубневич.

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Як повідомлялося, напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом Верховної Ради VIII скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Фото: Павло Багмут, Укрінформ