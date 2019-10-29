Арахамія - про корупційний скандал: "Слуга народу" впевнена у своїх депутатах майже на 100%

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що в партії є чітке розуміння, що члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від фракції "Слуга народу" не брали хабарі за голосування на комітеті.Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що в партії є чітке розуміння, що члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від фракції "Слуга народу" не брали хабарі за голосування на комітеті.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія журналістам на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є погоджена позиція - всі члени комітету, представники "Слуги народу", у нас є чітке розуміння, що ніхто там не є корупціонером. І ми всі вирішили повну транспарентність продемонструвати, незважаючи на те, що були різні думки на сам шлях, яким чином ми будемо скасовувати монополію площадок і самі "площадки Яценка", - сказав Арахамія.

Він додав, що члени фінансового комітету гарантують до 1 січня ліквідувати схему, яку називають "площадками Яценка".

Арахамія зауважив, що його фракція "стовідсотково майже впевнена", що з їхнього боку немає жодних корупційних ризиків, але "слідство має бути незалежним".

"Щодо всіх інших чисто правоохоронних дій... Ми беремо одного адвоката, і цей адвокат на запрошення будь-якого правоохоронного органу супроводжує будь-якого депутата від "Слуги народу", і вони йдуть і співпрацюють зі слідчими органами", - зазначив Арахамія.

Депутат додав, що хотів би, щоб журналісти приділили достатньо уваги представникам інших партій стосовно їхньої позиції щодо існування схеми, яку називають "площадками Яценка".

На думку Арахамії, поширення інформації щодо нібито підкупу членів фінансового комітету було спробою дискредитації партії.

"Ми дослідили, як це все відбувалося. І ми зараз упевнені, що була така певна спроба дискредитування фракції і партії "Слуга народу" з цього питання. Тому що почали поширюватися поступово у ЗМІ неперевірені чутки, а ми емоційно дуже повелися на це питання", - заявив Арахамія.

Народний депутат від фракції "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський заявив, що у фракції знають хто поширив інформацію про хабарі, і зауважив, що це був член "Слуги народу".

Арахамія додав, що це "внутрішня історія", щодо якої ведеться розслідування всередині фракції.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем ("майданчики Яценка" - ред.) під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.