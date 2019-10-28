Разумков - про "Слугу народу": У такій великій фракції завжди буде дискусія

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував твердження про те, ніби фракція партії "Слуга народу" розвалюється.

Про це Разумков сказав в інтерв'ю ICTV.

"Я не думаю, що зараз можна казати про те, що фракція розвалюється. Такої великої фракції ніколи не було в українському парламенті. Станом на сьогодні в нас 252 людини. В такій великій фракції завжди буде дискусія", - констатував спікер ВР.

Відповідаючи на запитання, з якого приводу зараз ведеться дискусія, Разумков припустив, що з приводу поліграфа.

Водночас він зауважив: "Мені здається, що все-таки занадто публічно це відбувається - це ж не шоу. Це має бути питанням роботи правоохоронних органів".

Разумков висловив сподівання, що інформація про можливий підкуп депутатів не підтвердиться.

"А якщо підтвердиться - то повинно бути покарання. І на це не має впливати Разумков, Смаглюк, Дубінський, Гетманцев, Арахамія, Корнієнко чи хтось інший..." - зазначив політик. І додав: "Сподіваюся, що сьогодні нарешті є можливість створити такі умови, щоб суд не оглядався на те, від якої політичної сили та чи інша особистість".