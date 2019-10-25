Троє депутатів ВР зголосилися свідчити у справі про хабарі - Холодницький

Троє народних депутатів з одинадцяти, які фігурують у справі про можливе отримання хабаря у розмірі $30 тис., самі зголосилися надати свідчення.

Про це повідомив Назар Холодницький у програмі “Право на владу” на телеканалі “1+1”, передає кореспондент Укрінформу.

“До мене звернулися троє нардепів з пропозицією надати свідчення”, - сказав керівник САП.

Він зазначив, що першою звернулася член фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк. Прізвища двох інших нардепів Холодницький не назвав, пославшись на таємницю слідства.

Присутні на програмі Олександр Дубінський і Давид Арахамія також висловили готовність надати свідчення найближчим часом.

Керівник САП повідомив, що всі одинадцять депутатів-фігурантів справи будуть допитані в Національному антикорупційному бюро із застосуванням поліграфа.

“Ми очікуємо кожного з фігурантів для надання свідчень”, - додав Холодницький.

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Як повідомлялося, САП порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі $30 тисяч народними депутатами за голосування на засіданні Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики проти законопроєкту №2047-д про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості

Голова комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що його членам не вдалося підтримати законопроєкт. За нього проголосували всі представники фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени згаданого комітету повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

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Перевірку на поліграфі вже пройшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський, а також народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк та Олександр Качура. Останній, зокрема, заявив, що поліграф довів необґрунтованість звинувачень на його адресу в лобіюванні законів і отриманні хабаря.