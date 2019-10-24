"Слуги народу" підуть на поліграф з понеділка - Арахамія каже, що журналістів не пустять
Про це журналістів поінформував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Люди зараз ідуть, як вони хочуть, але потім централізовано ми приймемо рішення куди йти. Я думаю, що в понеділок-вівторок. Тобто, у понеділок, скоріш за все, тому що вівторок - це пленарний день, і ми вже не зможемо", - зазначив Арахамія.
За його словами, ця процедура буде закритою для ЗМІ. "Це повинна бути закрита процедура. В НАБУ точно не дадуть усіх вас (журналістів - ред.) запустити і транслювати", - зазначив Арахамія.
Також він додав, що рішення щодо логістики прийматиме комітет.
"Ми будемо робити засідання комітету. Зараз усі на округах, тому у нас немає фізичної можливості зібрати зараз комітет. Ми вчора говорили про те, щоб комітет зібрався сам і самостійно прийняв рішення щодо логістики: як, де... Наприклад, нам уже зробили пропозицію Служба безпеки України (у них відмінний відділ поліграфологів), у Міністерстві оборони, в НАБУ практично всі поліграфологи мають сертифікати ЦРУ", - додав Арахамія.
Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тис. доларів членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.
Голова зазначеного комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".
Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.
Наразі перевірку на поліграфі пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський і народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура.