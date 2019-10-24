"Слуги народу" підуть на поліграф з понеділка - Арахамія каже, що журналістів не пустять

Народні депутати з фракції "Слуга народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та чиї імена фігурують у справі про нібито підкуп за “правильне” голосування, планують централізовано пройти процедуру перевірки на “детекторі брехні” у понеділок, 28 жовтня.

Про це журналістів поінформував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Люди зараз ідуть, як вони хочуть, але потім централізовано ми приймемо рішення куди йти. Я думаю, що в понеділок-вівторок. Тобто, у понеділок, скоріш за все, тому що вівторок - це пленарний день, і ми вже не зможемо", - зазначив Арахамія.

За його словами, ця процедура буде закритою для ЗМІ. "Це повинна бути закрита процедура. В НАБУ точно не дадуть усіх вас (журналістів - ред.) запустити і транслювати", - зазначив Арахамія.

Також він додав, що рішення щодо логістики прийматиме комітет.

"Ми будемо робити засідання комітету. Зараз усі на округах, тому у нас немає фізичної можливості зібрати зараз комітет. Ми вчора говорили про те, щоб комітет зібрався сам і самостійно прийняв рішення щодо логістики: як, де... Наприклад, нам уже зробили пропозицію Служба безпеки України (у них відмінний відділ поліграфологів), у Міністерстві оборони, в НАБУ практично всі поліграфологи мають сертифікати ЦРУ", - додав Арахамія.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тис. доларів членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

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Голова зазначеного комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Наразі перевірку на поліграфі пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський і народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура.