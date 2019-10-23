Дубінській на поліграфі заперечив, що голосував за хабар

Під час перевірки на поліграфі народний депутат Олександр Дубінський заперечив, що не підтримав законопроєкт №2047 за хабар.

Про це повідомляє hromadske.

"Під час процесу (опитування на поліграфі - ред.) Дубінський заперечив, що не підтримав законопроєкт №2047, який зокрема ліквідовує так звані "майданчики Яценка", за хабар у розмірі від $30 тис. до $50 тис. і за будь-який хабар узагалі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, він також відповів "ні" на запитання, чи отримував він гроші за будь-яке голосування у Верховній Раді.

Окрім того, депутат заперечив, що мав якісь домовленості про блокування законопроєктів за грошову винагороду. Жодного колегу з податкового комітету Дубінський у хабарництві не підозрює.

Він також заперечив, що йому хтось пропонував гроші за голосування проти законопроєкту №2047, як і за будь-які інші законопроєкти.

Після Дубінського поліграф має пройти голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії він дізнався, що Офіс Президента наполягає, аби всі депутати від "Слуги народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

Голова комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що його членам на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".