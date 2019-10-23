У “Слузі народу” кажуть, що варто пройти поліграф для “зняття накалу”

Перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував пропозицію Президента, який наполягає на проходженні всіма членами парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики перевірки на детекторі брехні.

Про це Корнієнко сказав журналістам у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, можливо, до поліграфа треба провести розмову з депутатами комітету і одночасно з експертами, які скажуть нам, чи підходить поліграф до цього кейсу. Разом з тим, є позиція Президента, і ми не можемо не підтримувати її, вона досить справедлива. Про те, що для зняття цього накалу і елементів шоу, які вже виникають навколо цієї ситуації, варто колегам, які в цьому комітеті, всім пройти поліграф і зняти всі питання", - сказав Корнієнко.

Депутат зауважив, що наразі немає єдиної позиції фракції щодо ситуації, яка склалася навколо членів фінансового комітету. Озвучити її, за словами Корнієнка, технічно можливо буде в понеділок, коли всі нардепи повернуться з роботи з виборцями.

Водночас Корнієнко припускає, що ситуація, яка склалася у фінансовому комітеті, зможе додати партії рейтингових балів, якщо парламентарії "з честю вийдуть із ситуації".

Корнієнко також запевнив, що готовий давати свідчення у цій справі.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії "Слуга народу" він дізнався, що Офіс Президента наполягає на тому, щоб усі депутати від "Слуги народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

Голова зазначеного Комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".