САП перевірить, чи брали хабарі 11 “слуг народу”

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці відомства у Facebook.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної у ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину народними депутатами України", - йдеться у повідомленні.

У межах розслідування кримінальної справи має бути перевірено поширену у ЗМІ інформацію про те, що 11 народних обранців, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по 30 тисяч доларів неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету.

Як повідомлялося, напередодні народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії "Слуга народу" він дізнався, що Офіс Президента наполягає на тому, щоб усі депутати від “Слуги народу" які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

"Причина — звернення в ОП кількох депутатів, яким не сподобалося (!) голосування членів комітету, де було ухвалено рішення про знищення монополії на оціночну діяльність т.зв. "площадок Яценка" + демонополізації ринку держзакупівель через систему Prozorro, а також зниження цін на участь у торгах + забезпечення прозорої роботи СЕТАМ / АРМА", - написав Дубінський.

За його словами, деякі депутати готові звинуватити колег в отриманні хабарів за голосування.

Сам Дубінський запевняє, що готовий пройти поліграф.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Гетманцев зазначив, що вважає це рішення "помилкою, яку складно пояснити", і повідомив, що говорив про це з керівником фракції Давидом Арахамією.