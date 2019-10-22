Керівництво "Слуги народу" після зустрічі з депутатами вирішить, чи перевіряти їх на поліграфі

Керівництво "Слуги народу" зустрінеться з депутатами від фракції через їхнє голосування на комітеті, а після цього визначиться, чи перевіряти їх на поліграфі.

Про це голова пресофісу партії "Слуга народу", народний депутат Євгенія Кравчук написала у Facebook.

"Наша позиція чітка. Керівництво фракції зустрінеться із депутатами від нашої партії, які входять до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, щоб кожен з них зміг озвучити свою позицію. Це першочерговий крок. Остаточне рішення щодо використання поліграфа буде ухвалене після консультацій із психологами та криміналістами", - інформувала Кравчук.

Вона додала, що потрібно розуміти, чи можливе коректне використання такого обладнання в даній ситуації.

Як повідомлялося, напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що він дізнався, що Офіс Президента наполягає, щоб усі депутати від "Слуги народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

"Причина — звернення в ОП кількох депутатів, яким не сподобалося (!) голосування членів комітету, де було ухвалено рішення про знищення монополії на оціночну діяльність т.зв. "площадок Яценка" + демонополізації ринку держзакупівель через систему Prozorro, а також зниження цін на участь у торгах + забезпечення прозорої роботи СЕТАМ / АРМА", - написав Дубінський.

За його словами, деякі депутати готові звинуватити колег в отриманні хабарів за голосування.

Сам Дубінський запевняє, що готовий пройти поліграф.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості.

За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Гетманцев зазначив, що вважає це рішення "помилкою, яку складно пояснити" і повідомив, що говорив про це з керівником фракції Давидом Арахамією.