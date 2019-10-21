Сварки уряду і “Слуги народу” є лише у головах окремих "товаріщей" в інтернеті — Гончарук

Сварки між Кабінетом міністрів та деякими парламентськими фракціями і групами існують лише в окремих ЗМІ, насправді ж взаємодія відбувається конструктивно.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На мою думку, скандал існує лише в окремих ЗМІ, в голові окремих "товаріщей" в інтернеті. Жодного скандалу не було і бути не може. У нас дуже конструктивні відносини і з керівництвом Верховної Ради, і з керівництвом фракцій, і з головами комітетів, з усіма. Єдине що, дійсно, дуже часто, в парламенті виникають дискусії жваві, іноді якісь непорозуміння щодо якихось конкретних питань. Нічого спільного зі скандалами чи загальним якимось напруженням немає", – сказав Гончарук.

Як повідомляла низка українських ЗМІ, 18 жовтня на закритому засіданні фракції "Слуга народу" відбувалися сварки між депутатами та прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.