Пов’язувати позицію Зеленського з номером "Кварталу 95" не варто — Гончарук

Пов’язувати виступ "Кварталу 95" та хору ім.Верьовки з номером «Горіла хата» про пожежу у Валерії Гонтаревої до офіційної позиції Президента України Володимира Зеленського не варто.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прив’язувати ситуацію з цим гумором, яким би він вдалим чи невдалим здавався, до позиції Президента я би точно не став. Оця паралель, мені здається, дуже небезпечна”, - сказав Гончарук.

За його словами, глава держави тримає на контролі хід розслідування справи щодо підпалу будинку Валерії Гонтаревої. “Я неодноразово бачив реакцію Президента Зеленського на історію з пожежею у будинку пані Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська: ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Президент Зеленський із цього точно не сміявся. Більше того, він як очільник держави, я можу це підтвердити, вживає усіх залежних від нього заходів разом із правоохоронними органами”, - зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр додав, що сам не дивився цей номер, тому не береться його обговорювати, але вважає, що у будь-якій ситуації сміятися над чужим горем неприпустимо.

“Але я вважаю, що у світі буде багато сатиричних видань, команд, у яких є дуже різний стиль, тому оцінювати гумор, політику або державного чиновника взагалі, на мою думку, це дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому видається. Якби це була якась інша команда, а не команда 95-го кварталу, то цей гумор взагалі пішов би непомічений. Тому я коментую не сам гумор, я коментую ту паралель, яку йому зараз приписують”, - додав Гончарук.

Як повідомлялося, 19 жовтня в ефір на телеканалі “1+1” вийшов черговий випуск програми “Вечірній квартал”, в якій актори студії “Квартал 95” представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

За словами гендиректора й худкерівника хору Зеновія Коринця, за виступ у згаданому номері "Кварталу 95" хористи отримали 30 тис. грн.

Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, а міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що виступ "Кварталу 95" та хору ім.Верьовки з номером «Горіла хата» про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, одним із власників якого був бізнесмен Ігор Коломойський. Тепер вона живе і працює у Великій Британії.

Уночі 17 вересня під Києвом згорів будинок колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. У поліції Київської області заявили, що розглядають підпал як одну з версій.