Пов’язувати позицію Зеленського з номером

Пов’язувати позицію Зеленського з номером "Кварталу 95" не варто — Гончарук

Укрінформ
Пов’язувати виступ "Кварталу 95" та хору ім.Верьовки з номером «Горіла хата» про пожежу у Валерії Гонтаревої до офіційної позиції Президента України Володимира Зеленського не варто.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прив’язувати ситуацію з цим гумором, яким би він вдалим чи невдалим здавався, до позиції Президента я би точно не став. Оця паралель, мені здається, дуже небезпечна”, - сказав Гончарук.

За його словами, глава держави тримає на контролі хід розслідування справи щодо підпалу будинку Валерії Гонтаревої. “Я неодноразово бачив реакцію Президента Зеленського на історію з пожежею у будинку пані Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська: ніхто не може радіти з того, що у людини горить будинок. Президент Зеленський із цього точно не сміявся. Більше того, він як очільник держави, я можу це підтвердити, вживає усіх залежних від нього заходів разом із правоохоронними органами”, - зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр додав, що сам не дивився цей номер, тому не береться його обговорювати, але вважає, що у будь-якій ситуації сміятися над чужим горем неприпустимо.

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“Але я вважаю, що у світі буде багато сатиричних видань, команд, у яких є дуже різний стиль, тому оцінювати гумор, політику або державного чиновника взагалі, на мою думку, це дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому видається. Якби це була якась інша команда, а не команда 95-го кварталу, то цей гумор взагалі пішов би непомічений. Тому я коментую не сам гумор, я коментую ту паралель, яку йому зараз приписують”, - додав Гончарук.

Як повідомлялося, 19 жовтня в ефір на телеканалі “1+1” вийшов черговий випуск програми “Вечірній квартал”, в якій актори студії “Квартал 95” представили номер про підпал будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої.

За словами гендиректора й худкерівника хору Зеновія Коринця, за виступ у згаданому номері "Кварталу 95" хористи отримали 30 тис. грн.

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Раніше міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський вибачився перед Гонтаревою за Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки, а міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов зазначив, що виступ "Кварталу 95" та хору ім.Верьовки з номером «Горіла хата» про пожежу у Гонтаревої є негативним сигналом для зовнішніх інвесторів.

Валерія Гонтарева очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, одним із власників якого був бізнесмен Ігор Коломойський. Тепер вона живе і працює у Великій Британії.

Уночі 17 вересня під Києвом згорів будинок колишньої очільниці НБУ Валерії Гонтаревої. У поліції Київської області заявили, що розглядають підпал як одну з версій.

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