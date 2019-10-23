Усі депутати фінансового комітету ВР мають пройти поліграф — Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає на проходженні всіма членами парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики перевірки на детекторі брехні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вважаю, що всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша вірогідність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи", - зазначив Президент.

Він наполягає, що "чесне та неупереджене розслідування" має зняти всі питання і дати відповіді, хоч би якими гіркими, за словами глави держави, вони були.

"Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань". І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось", - підкреслив Зеленський.

Президент переконаний, що механізм проходження детектора брехні — простий і прозорий, а тому набагато кращий, ніж з’ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали.

"Напевне, багато хто думає, що міжнародний візит Президента у далеку країну – зручна нагода дискредитувати фракцію "Слуга Народу" та посіяти розбрат і розкол, який надто сподобається нашим ворогам – і зовнішнім, і внутрішнім. Хочу сказати цим людям: якщо ви так насправді думаєте, то глибоко помиляєтеся. Я в курсі всіх подій, тримаю руку на пульсі. Жодна заява, жодна інформаційна операція повз мене не проходить. І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат більшості від народу України", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії "Слуга народу" він дізнався, що Офіс Президента наполягає на тому, щоб усі депутати від "Слуги народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".