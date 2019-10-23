Арахамія та Дубінський проходять поліграф

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський почав проходити процедуру перевірки на детекторі брехні у зв'язку зі скандалом щодо можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів за голосування депутатами від “Слуги народу” проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету ВР.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перевірка відбувається на вул.Грушевського в будівлі біля готелю "Київ". Загалом вона триватиме протягом кількох годин. Перед початком процедури організатори повідомили, що під час трансляції на екрані монітору можна буде спостерігати за реакцією депутатів на питання та почути їхні відповіді.

Аналогічну процедуру, крім Дубінського, мають пройти депутати від “Слуги народу”, які не голосували за скасування корупційної схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.

Депутат Елла Рєпіна не голосувала через відсутність на засіданні, Андрій Холодов відмовився голосувати нібито через конфлікт із главою комітету.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії "Слуга народу" він дізнався, що Офіс Президента наполягає на тому, щоб усі депутати від "Слуги народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

Голова зазначеного Комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".