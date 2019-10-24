Свідку спроби підкупу “слуг народу

Свідку спроби підкупу “слуг народу" заборонили виступати на ТБ - Арахамія

Укрінформ
Свідок спроби підкупу членів парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики не братиме участі в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Про це поінформував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, свідка не буде сьогодні в студії, тому що йому заборонили правоохоронні органи, кажуть, що є дві загрози: це виток даних, які можуть порушити слідчий процес, а по-друге, враховуючи те, що кількість грошей у цій схемі десь $20 млн на рік протягом останніх п'ять років, здається, тобто вже хтось заробив уже $100 млн. Є потенційні загрози самому депутату і членам його родини. Я не можу на це впливати", - зазначив Арахамія.

Водночас він висловив сподівання, що невдовзі правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування.

"Йому (свідку) посередник із кінцевим замовником сказав так: "Ми розуміємо, що ЗМІ вже розкрили нашу схему, вона вже відкрита і треба її якось приховати”... Я думаю, сподіваюсь, що правоохоронні органи швидко спрацюють і скоро ми будемо бачити це в новинах", - додав голова фракції “Слуга народу”.

Водночас на уточнююче запитання, чи є свідок депутатом, Арахамія відповів: "Так".

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Як повідомлялося, голова фракції “Слуга народу” напередодні, 23 жовтня, анонсував оприлюднення в прямому телеефірі показів свідка про спроби підкупу депутатів із Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Арахамія зазначив, що свідок візьме участь у шоу "Право на владу" на телеканалі “1+1” у четвер, 24 жовтня. "Я туди приведу одного свідка, який в ефірі дасть свідчення про ці 30 тисяч доларів", - заявив він.

Арахамія уточнив, що це буде свідок того, що гроші членам комітету пропонували.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабара у розмірі 30 тис. доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

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Голова зазначеного комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Наразі перевірку на поліграфі пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський і народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

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