Свідку спроби підкупу “слуг народу" заборонили виступати на ТБ - Арахамія

Свідок спроби підкупу членів парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики не братиме участі в ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Про це поінформував голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, свідка не буде сьогодні в студії, тому що йому заборонили правоохоронні органи, кажуть, що є дві загрози: це виток даних, які можуть порушити слідчий процес, а по-друге, враховуючи те, що кількість грошей у цій схемі десь $20 млн на рік протягом останніх п'ять років, здається, тобто вже хтось заробив уже $100 млн. Є потенційні загрози самому депутату і членам його родини. Я не можу на це впливати", - зазначив Арахамія.

Водночас він висловив сподівання, що невдовзі правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування.

"Йому (свідку) посередник із кінцевим замовником сказав так: "Ми розуміємо, що ЗМІ вже розкрили нашу схему, вона вже відкрита і треба її якось приховати”... Я думаю, сподіваюсь, що правоохоронні органи швидко спрацюють і скоро ми будемо бачити це в новинах", - додав голова фракції “Слуга народу”.

Водночас на уточнююче запитання, чи є свідок депутатом, Арахамія відповів: "Так".

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Як повідомлялося, голова фракції “Слуга народу” напередодні, 23 жовтня, анонсував оприлюднення в прямому телеефірі показів свідка про спроби підкупу депутатів із Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Арахамія зазначив, що свідок візьме участь у шоу "Право на владу" на телеканалі “1+1” у четвер, 24 жовтня. "Я туди приведу одного свідка, який в ефірі дасть свідчення про ці 30 тисяч доларів", - заявив він.

Арахамія уточнив, що це буде свідок того, що гроші членам комітету пропонували.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабара у розмірі 30 тис. доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

Голова зазначеного комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Наразі перевірку на поліграфі пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський і народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура.