Арахамія проходить перевірку на поліграфі

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія почав проходити процедуру перевірки на “детекторі брехні” у зв'язку зі скандалом щодо можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів депутатами від “Слуги народу” за голосування проти антикорупційного законопроєкту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перевірка відбувається в приміщенні по вулиці Грушевського, 28/2.

Загалом вона триватиме протягом кількох годин.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тис. доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні комітету Верховної Ради.

Голова зазначеного комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Наразі перевірку на поліграфі пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський і народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура.