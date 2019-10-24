“Депутатський” поліграф: Аброськін сумнівається у достовірності висновків

В'ячеслав Аброськін сумнівається у достовірності висновків поліграфа, який мають пройти члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, оскільки досі немає наукового обгрунтування "детектора брехні" у світовій практиці.

Про це він написав у четвер на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні зранку практично на всіх телевізійних каналах мова лише про поліграф, іншого життя в країні ж нема. А мені просто дуже цікаво, а хтось бачив хоча б якесь наукове обґрунтування використання цього приладу, ну й висновки відповідного фахівця у світовій практиці?", - зазначив Аброськін.

Водночас він звернув увагу на те, що за його тривалу діяльність в оперативних підрозділах міліції/поліції було чимало трагічних випадків, коли зовсім невинні громадяни потрапляли за ґрати за обвинуваченням у вбивствах "тільки завдяки спеціалістам-поліграфологам та їх впевненим висновкам".

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова зазначеного комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Наразі перевірку на поліграфі пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський і народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура. Останній, зокрема, заявив, що поліграф довів необґрунтованість звинувачень на його адресу у лобіюванні законів і отриманні хабаря.