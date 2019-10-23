Арахамію на поліграфі перевірять завтра - для нього не знайшлося запитань

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія не зміг сьогодні пройти перевірку на поліграфі - її перенесли на четвер, 24 жовтня, на 16.00.

Про це інформує 24 канал.

"Народний депутат від "Слуги народу" Давид Арахамія пройде перевірку на детекторі брехні у прямому ефірі о 16 годині в четвер, 24 жовтня. Усе через те, що поліграфолог не мав сформованих для нього запитань", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що першим опитування на поліграфі пройшов народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Процедура тривала понад дві години. Після цього її мав пройти Давид Арахамія. Проте поліграфолог заявив, що не готовий провести тест для глави фракції "Слуги народу", оскільки не має питань, сформульованих саме для нього.

Своєю чергою Арахамія запропонував влаштувати йому експрес-допит, однак поліграфолог наголосив, що не може цього робити.

Урешті-решт опитування на поліграфі перенесли на 24 жовтня, воно розпочнеться о 16.00.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради.

Напередодні народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський повідомив, що після спілкування з керівництвом партії він дізнався, що Офіс Президента наполягає, аби всі депутати від "Слуги народу", які є членами Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пройшли детектор брехні.

Голова комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що його членам на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".