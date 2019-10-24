Арахамія очікує результатів розслідування у справі про хабарі за два тижні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що результати розслідування у справі про спробу підкупу членів Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики з'являться за два тижні.

Про це Арахамія сказав у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає кореспондент Укрінформу.

"Він (свідок у справі - ред.) сьогодні о 13:00 був в одному з правоохоронних органів, надав свідчення. Я його супроводжував, і ми спитали слідчого, чи можна його привести на ефір. Слідчий порадив цього не робити в інтересах слідства. Щодо того, коли ми побачимо, правдива ця версія чи ні, слідчий каже, що десь два тижні їм знадобиться, аби ми всі побачили в ефірі, чому ця людина не з'явилася, і які результати вже є по цій справі", - зазначив Арахамія.

Політик уточнив, що з інформацією про спробу підкупу до нього зверталися двоє осіб, але давати свідчення погодився тільки один, який є народним депутатом.

"Це така виснажлива процедура, тому не всі хочуть приєднатися до цього, адже як свідка вас можуть викликати скільки завгодно разів - і не всі люди хочуть на це іти. Але ця людина хоче справедливого покарання, якщо буде доведено провину... Фактично до нього звернувся посередник, в інтересах якого він (свідок - ред.) - і за це йому пропонували гроші - мав внести один із законопроєктів, який прикриває всю цю схему", - пояснив лідер фракції "Слуга народу".

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Арахамія заявив, що приведе на ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" свідка спроби підкупу членів Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Проте у четвер ввечері політик повідомив журналістам, що цей свідок, який заразом є народним депутатом, не братиме участі в телепрограмі через заборону правоохоронних органів.

Раніше САП порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі $30 тисяч народними депутатами за голосування на засіданні Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики проти законопроєкту №2047-д про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості

Голова комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що його членам не вдалося підтримати законопроєкт. За нього проголосували всі представники фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени згаданого комітету повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

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Перевірку на поліграфі вже пройшли голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський, а також народні депутати Ольга Василевська-Смаглюк та Олександр Качура. Останній, зокрема, заявив, що поліграф довів необґрунтованість звинувачень на його адресу в лобіюванні законів і отриманні хабаря.