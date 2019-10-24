“Слуга народу” на з’їзді планує ухвалити рішення про участь у місцевих виборах

Партія “Слуга народу” на з’їзді, що відбудеться до середини листопада, планує ухвалити рішення про участь політсили у виборах в об’єднаних територіальних громадах.

Про це повідомив перший заступник голови парламентської фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко в інтерв’ю “Українській правді”.

“До середини листопада проведемо (з’їзд партії “Слуга народу”, - ред.), тому що є питання щодо участі у виборах до ОТГ, з'їзд має прийняти рішення про участь на цих виборах”, - сказав Корнієнко.

Політик уточнив, що з’їзд має відбутися до 15 листопада.

Як повідомлялося, раніше Корнієнко заявляв, що "Слуга народу" на з'їзді планує обрати нового голову партії та вдосконалити статут політсили.

Зараз партію "Слуга народу" очолює Дмитро Разумков, який є Головою Верховної Ради.