Скандальний виступ депутата Шевченка на росТБ обговорять на фракції “Слуги народу”

Скандальний виступ депутата Шевченка на росТБ обговорять на фракції “Слуги народу”

Укрінформ
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував участь депутата від "Слуги народу" Євгенія Шевченка у російському пропогандистському шоу "Велика гра" і зауважив, що колеги радили йому не спілкуватися з російським телебаченням.

Про це Корнієнко сказав журналістам у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи була в нас заборона, скажімо так, на рівні фракції з кимось спілкуватися чи не спілкуватися? Не було. Чи була рекомендація пану Євгену не спілкуватися з цим каналом? Була, він перепитував, ми сказали свою позицію, що краще цього не робити. Тому що попри ту риторику, яку б ти там не вів, а пан Євген, в принципі, вів там різну риторику, але специфіка російського телебачення, - це не журналістика... Там це пропаганда. І щоб ти не сказав, буде звернуто проти тебе", - зауважив Корнієнко.

Читайте також: У “Слузі народу” кажуть, що варто пройти поліграф для “зняття накалу”

Депутат додав, що фракція у понеділок буде вирішувати, як далі "організаційно" буде вирішувати цей випадок.

Корнієнко також розповів, що до нього двічі зверталися представники російського телебачення, і він відмовляв. При цьому він уточнив, що не спілкується з федеральними російськими телеканалами.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко 20 жовтня взяв участь у російському пропагандистському телешоу "Большая игра" на федеральному "Першому каналі".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-