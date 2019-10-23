Скандальний виступ депутата Шевченка на росТБ обговорять на фракції “Слуги народу”

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував участь депутата від "Слуги народу" Євгенія Шевченка у російському пропогандистському шоу "Велика гра" і зауважив, що колеги радили йому не спілкуватися з російським телебаченням.

Про це Корнієнко сказав журналістам у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи була в нас заборона, скажімо так, на рівні фракції з кимось спілкуватися чи не спілкуватися? Не було. Чи була рекомендація пану Євгену не спілкуватися з цим каналом? Була, він перепитував, ми сказали свою позицію, що краще цього не робити. Тому що попри ту риторику, яку б ти там не вів, а пан Євген, в принципі, вів там різну риторику, але специфіка російського телебачення, - це не журналістика... Там це пропаганда. І щоб ти не сказав, буде звернуто проти тебе", - зауважив Корнієнко.

Депутат додав, що фракція у понеділок буде вирішувати, як далі "організаційно" буде вирішувати цей випадок.

Корнієнко також розповів, що до нього двічі зверталися представники російського телебачення, і він відмовляв. При цьому він уточнив, що не спілкується з федеральними російськими телеканалами.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко 20 жовтня взяв участь у російському пропагандистському телешоу "Большая игра" на федеральному "Першому каналі".