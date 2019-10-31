Рада дала згоду на затримання та арешт Дубневича

Рада дала згоду на затримання та арешт Дубневича

Укрінформ
Верховна Рада надала згоду на затримання та арешт народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.
За рішення про згоду на затримання проголосував 241 народний депутат, а за згоду на арешт - 229 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
У своїй доповіді перед народними депутатами генпрокурор Руслан Рябошапка зазначив, що розслідування кримінальної справи щодо причетності Дубневича до заволодіння коштами ПАТ “Укрзалізниці” завершене.
Фігурантами кримінального провадження є вісім осіб, включно з нардепом Дубневичем, які наразі знайомляться з матеріалами справи. Після цього справа буде передана до суду. “Це провадження розслідувалося майже 3 роки, розслідування закінчено, доказів для притягнення до кримінальної відповідальності достатньо”, - сказав він.
За словами генпрокурора, Дубневич на посаді голови парламентського комітету з питань транспорту “постійно вивчав і аналізував фінансовий стан Укрзалізниці, а також указував посадовим особам Укрзалізниці на необхідність проведення відповідних закупівель та проведення робіт”.

У результаті було закуплено за завищеними цінами продукцію у підприємства, бенефіціарним власником якого є сам народний депутат Дубневич.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада надала згоду на зняття депутатської недоторканності з народного депутата, члена депутатської групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

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За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення Дубневичу про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом VIII скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

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