Комітет Ради визнав обґрунтованим подання ГПУ на Дубневича

"Комітет зазначає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича, ініційоване заступником генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким... є законним, оскільки ініційоване, підтримане, внесене належними суб'єктами з дотриманням особливостей... із зауваженнями, зазначеними в мотивувальній частині висновку щодо достатності, обґрунтованості подання, законності одержання доказів, зазначених у подані", - пояснив голова регламентного комітету Сергій Кальченко, оголошуючи рішення.

Аналогічний висновок комітет зробив і щодо двох інших подань ГПУ - "Про надання згоди на затримання народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича» та «Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)».

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата дев’ятого скликання Ярослава Дубневича (депгрупа "За майбутнє").

За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом восьмого скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Ярослав Дубневич у період з грудня 2014 року до кінця серпня 2019 року очолював Комітет ВР з питань транспорту.

У вересні 2019 року вересня голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що Укрзалізниця передала до правоохоронних органів матеріали щодо мільйонних збитків, яких вона зазнала при закупівлі анкерів у дилерів ТОВ «Корпорація КРТ» братів Богдана та Ярослава Дубневичів.