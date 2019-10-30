Омелян на допиті розповів про вплив Дубневича на УЗ — ГПУ

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надав слідству свідчення щодо впливу народного депутата Ярослава Дубневича на діяльність Укрзалізниці.

Про це під час засідання Комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Допитані в якості свідків Омелян, колишній міністр інфраструктури, і колишній перший заступник міністра інфраструктури у своїх показах підтвердили факт впливу Ярослава Дубневича на діяльність ПАТ “Укрзалізниця”, його філій та підприємств через підконтрольних йому службових осіб, в тому числі члена правління ПАТ “Укрзалізниця” Михальчука Сергія, колишнього першого заступника філії ЦЗВ (Центр забезпечення виробництва - ред.) ПАТ “Укрзалізниця” Пушкаренка Едуарда”, - зазначив Рябошапка.

Генпрокурор нагадав, що Ярослав Дубневич раніше обіймав посаду голови Комітету ВР з питань транспорту і “постійно вивчав інформацію, мав доступ до інформації про фінансовий стан ПАТ “Укрзалізниця”, а також вказував посадовим особам Укрзалізниці та Мінінфраструктури на необхідність проведення відповідних закупівель та проведення відповідних робіт”.

“Наприклад, 13 травня 2015 року під час засідання транспортного комітету парламенту Дубневич, заслуховуючи представників Мінінфраструктури та Укрзалізниці, висловлює незадоволення розподілом коштів відповідно до фінансованого плану, який мав бути затверджений... Зокрема, незадоволення стосувалося виділення лише 200 млн із 2 млрд грн на закупівлі матеріалів верхньої будови колії. Верхню будову колії, у свою чергу, виробляють корпорація КРТ та Дніпропетровський стрілочний завод. Таким чином, є ознаки того, що Дубневич лобіював виділення грошових коштів з бюджету Укрзалізниці саме на закупівлю товарів тих підприємств, які він контролював. Це підтверджується відповідними стенограмами засідань транспортного комітету”, - додав Рябошапка.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня цього року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата дев’ятого скликання Ярослава Дубневича.

За даними ГПУ, у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За версією слідства, ці дії спричинили збитки у розмірі 93 млн 277 тис. грн.

Зокрема, як стверджують слідчі, будучи депутатом восьмого скликання і головою Комітету ВР з питань транспорту, Дубневич разом зі спільниками розробив схему щодо узгодженого завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції для філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця".

Ярослав Дубневич у період з грудня 2014 року до кінця серпня 2019 року очолював Комітет ВР з питань транспорту.

У вересні 2019 року вересня голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов повідомив, що Укрзалізниця передала до правоохоронних органів матеріали щодо мільйонних збитків, яких вона зазнала при закупівлі анкерів у дилерів ТОВ «Корпорація КРТ» братів Богдана та Ярослава Дубневичів.