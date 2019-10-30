Депутати посварилися через ТСК щодо “справи 2 травня” - Рада провалила голосування

Депутати у ВР посварилися після того, як був відхилений проєкт постанови № 2198 про утворення ТСК для розслідування фактів масових заворушень в Одесі, що сталися 2 травня 2014 року.

Тимчасову слідчу комісію пропонувала створити фракція "Опозиційна платформа - За життя", повідомляє кореспондент Укрінформу.

За ухвалення відповідної постанови №2198 “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов'язків в частині забезпечення охорони правопорядку” проголосували лише 79 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти. Проти - 73 і 164 парламентарії утрималися від голосування.

Основними завданням ТСК пропонувалося визначити розслідування причин, які сприяли виникненню заворушень, встановити організаторів, підбурювачів, пособників і виконавців вчинених під час масових заворушень протиправних діянь, наявність попередньої змови щодо вчинення протиправних діянь під час масових заворушень, нанесення тілесних ушкоджень, в тому числі зі смертельними наслідками, дослідити питання дотримання законодавства під час організації проведення масових заходів 2 травня 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, проект постанови №2198 у Верховній Раді зареєструвала група народних депутатів із фракції “Опозиційна платформа — за життя” на чолі Миколою Скориком.

2 травня 2014 року в центрі Одеси відбулися зіткнення між проросійськими і проукраїнськими активістами.

Учасники одеського Антимайдану напали на колону вболівальників одеського ФК «Чорноморець» і харківського «Металіста», активістів місцевої «Самооборони» та Євромайдану.

Проукраїнські сили почали тіснити антимайданівців до Куликового поля, де спалили їхній табір. Антимайданівці забарикадувалися у Будинку профспілок. Сторони конфлікту закидали одні одних пляшками із запальною сумішшю, стріляли. Невдовзі в будівлі виникла пожежа.

Загалом під час заворушень в Одесі загинуло 48 людей, більшість - у Будинку профспілок. Понад 200 людей звернулися по медичну допомогу.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані й умисно сплановані.