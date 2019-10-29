Зінкевич сподівається на порушення справи проти депутата, який виступив на росТБ

Член фракції "Європейська солідарність" Яна Зінкевич висловила сподівання, що фракція "Слуга народу" ініціює кримінальну справу проти свого депутата Євгенія Шевченка, який виступив на російському пропагандистському шоу.

Про це Зінкевич сказала під час виступу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сподіваюся, в "Слузі народу" пам'ятають, що вони слуги народу, а не Кремля, і самі ініціюють кримінальну справу проти колаборанта. Замість того, щоб слідкувати за своїми депутатами, як президент, так і партія "Слуга народу" роблять нападки на нашого депутата Софію Федину. Емоційний виступ Софії Федини - це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів, а не тільки її. І вона має право на цю думку", - зазначила Зінкевич.

Перед цим з трибуни виступив член фракції "Слуга народу" Микита Потураєв, який закликав розібратися у ситуації, пов’язаній з висловлюваннями депутата з фракції «Європейська солідарність» Софії Федини на адресу Президента Володимира Зеленського.

"Євгеній Шевченко показав себе зрадником і колаборантом. І мені дивна відсутність реакції партії "Слуга народу", представником якої він є, як мінімум зі спростування сказаного і вибачення перед суспільством. Але, на жаль, він наговорив не тільки на вибачення. На початку ефіру він сказав, що буде говорити від імені української влади і запропонував зустрітися напряму з керівником терористів. Виступ представника влади від імені влади домовлятися з терористами - це державна зрада. Його повинна взяти під варту СБУ, а перед цим зняти недоторканність Верховна Рада", - заявила Зінкевич.

Слова Зінкевич народні депутати від фракції "Слуга народу" зустріли несхвальними вигуками.

Після цього з реплікою виступив народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко. На початку його виступу народні депутати від "Європейської солідарності" кричали "ганьба".

"Я вважаю, що політику ненависті, розбрату треба припинити. Те, що роблять ваші колеги по фракції, закликаючи до вбивства президента, – це неприпустимо. І СБУ повинна дати оцінку діям саме ваших депутатів, а наша місія – це пропонування миру і стабільності в Україні, і, як наслідок, економічного розвитку і добробуту людей в Україні", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок фракція «Слуга народу» всім складом вийшла до трибуни парламенту, аби закликати Верховну Раду розібратися у ситуації, пов’язаній з висловлюваннями депутата з фракції «Європейська солідарність» Софії Федини на адресу Президента Володимира Зеленського.

Раніше Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Вона зазначила, що так розмовляти із захисниками “навіть не всі сєпари дозволяли. "Хтось думає, що він безсмертний”, - сказала, зокрема, Федина.

26 жовтня Зеленський у селищі Золоте Луганської області спілкувався, як він висловився, з групою озброєних людей, і “деякі розмови виявилися емоційними”. Змістом цієї розмови обурювалися у соцмережах багато представників добровольчих підрозділів.

28 жовтня заступник голови Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Качура (фракція «Слуга народу») подав до ГПУ і ДБР заяву про вчинення злочину депутатом від «ЄС» Софією Фединою.

Як повідомлялося, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко взяв участь у пропагандистському "Велика гра" на російському федеральному Першому каналі.