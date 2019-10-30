Зеленський закликає підходити до реінтеграції окупованих Криму і Донбасу без ілюзій

Президент Володимир Зеленський вважає, що у питаннях реінтеграції тимчасово окупованих Криму і Донбасу треба бути реалістами і підходити до цього зважено і прагматично.

Про це глава держави заявив у виступі на Форумі єдності у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Невід'ємна складова реінтеграції - це реалізм. Помилково думати, що ми швидко та з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Слід усвідомлювати, що вже завтра на окупованих територіях Донбасу всі люди не заговорять одразу українською мовою. Ми не маємо тішити себе всіма цими ілюзіями, сподіватися, що все це станеться за помахом чарівної палички. Маємо бути реалістами і не боятися правди, хоч би якою гіркою іноді вона не була б. Але це правда. І наш підхід до реінтеграції Донбасу і Криму повинен бути зваженим і найголовніше - прагматичним", - сказав Зеленський.

Він додав, що ми повинні чітко відповісти самі собі, яка наша головна мета, чи реально це, як цього досягти та на які компроміси ми готові піти заради досягнення цієї мети.

Важливою складовою реінтеграції тимчасово окупованих територій є здатність держави втілювати стратегії у життя, акцентував Президент.

"Ми можемо прийняти хоч десять стратегій національної єдності, але без реальних дій ми ніколи жодної з них не досягнемо", - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі Донецької області сьогодні розпочався «Форум єдності», присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

Захід відбувається за участі Президента України Володимира Зеленського в новому Центрі надання адміністративних послуг, який презентують під час форуму.

Спікерами форуму також будуть міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр освіти і науки Ганна Новосад, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, режисер Олег Сенцов.

Очікується, що участь у форумі візьме радник секретаря РНБО по реінтеграції та відновленню Донбасу Сергій Сівохо, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, голова ГО “КримSOS” Таміла Ташева.