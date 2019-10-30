Зеленський назвав українське інформаційне поле “замінованим”

Президент Володимир Зеленський вважає нинішнє інформаційне поле замінованим та закликає суспільство поговорити спокійно і розсудливо щодо Криму та Донбасу.

Про це він заявив під час виступу на Форумі єдності в Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні наше інформаційне поле, я гадаю, заміноване. Окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія, риторика, інколи переповнена ненавистю. На мою думку, усім суспільством нам слід глибоко вдихнути-видихнути і поговорити спокійно, розсудливо, без зайвих емоцій та без зайвих лозунгів”, - зазначив Президент.

Він запевнив, що крім дипломатії, пріоритетом влади є інформаційна та гуманітарна політика щодо Донбасу та Криму.

“Якщо дієва гуманітарна політика — це завдання у першу чергу держави, то інформаційна політика — наш спільний виклик і спільна відповідальність — влади, ЗМІ і кожного користувача соціальних мереж”, - підкреслив глава держави.

Водночас він зауважив, що анексований Росією Крим наразі “взагалі відсутній у великих масмедіа”, а згадки про людей на підконтрольній Україні частині Донбасу так чи інакше пов’язані тільки з війною, що, за його словами, ставить на них “негативне клеймо”.

Як повідомляв Укрінформ, у Маріуполі 29 жовтня розпочався Перший інвестиційний форум "RE:think. Invest in Ukraine". На ньому вже підписали 12 меморандумів і показали сотні проєктів.

На форум приїхали представники понад 40 країн, компанії та організації із сукупним бюджетом майже $100 мільярдів.