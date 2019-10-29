Закон про викривачів корупції передали на підпис Президенту

Ухвалений Верховною Радою Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції" направлено на підпис Президенту.

Відповідна інформація міститься на сайті парламенту.

"29.10. Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України. Направлено на підпис Президенту України", - зазначено на сайті.

Як повідомляв Укрінформ, закон про захист викривачів корупції ухвалено 17 жовтня цього року і він набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Закон вносить зміни до Закону "Про запобігання корупції" стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їх прав та гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію. Водночас цей закон доповнюється статтею 53-7 "Винагорода викривачу", яка передбачає, що право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину, зокрема, через засоби масової інформації, журналістів, громадські об'єднання та професійні спілки, які визначені як зовнішні канали. Також закон передбачає внутрішні (способи захищеного та анонімного повідомлення інформації керівнику або уповноваженому підрозділу органу, де викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу) та регулярні канали (анонімне інформування викривачем зокрема НАЗК) повідомлення про корупційні правопорушення.

При цьому НАБУ, НАЗК та інші спеціально уповноважені суб'єкти цій у сфері зобов'язані створити захищені анонімні канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше), через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність. Вимоги до захисту таких каналів зв’язку визначає НАЗК.

Анонімні повідомлення про можливі корупційні правопорушення підлягають перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію неможливо, керівник відповідного органу повинен продовжити строк розгляду повідомлення до 30 днів.

Повідомлення про вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону через регулярні або внутрішні канали повідомлення такої інформації підлягає попередній перевірці у строк не більше десяти робочих днів.

Для захисту прав та представництва своїх інтересів викривач може користуватися усіма видами правової допомоги, передбаченої Законом “Про безоплатну правову допомогу” або залучити адвоката самостійно.

Разом з тим, ухвалений закон визначає розмір винагороди викривачам корупції: він має становити 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину та встановлюватися після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Джерелами надходження коштів для реалізації закону пропонується визначити кошти, що надходять від відшкодування збитків державі, від сплати санкцій (штрафів тощо) за рішеннями судів, прийнятими у справах щодо вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, у яких показання викривача містять важливу інформацію для притягнення винної особи до відповідальності.

Також законом встановлюється, що додатковим джерелом фінансування заходів щодо забезпечення безпеки викривачів та виплати компенсацій викривачам може стати скорочення видатків на утримання правоохоронних органів у зв'язку з тим, що завдяки ефективному законодавчому регулюванню діяльності викривачів корупції очікується зменшення кількості корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.