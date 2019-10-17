Закон про викривачів корупції не скасовує відповідальність за наклеп — депутат

Закон щодо захисту викривачів корупційних правопорушень встановлює обов’язковість спростування недостовірної інформації у разі її надання до відповідних органів.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказала заступниця голови Комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Галина Янченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо інформація була надана людиною (викривачам – ред.), і їй було відомо, що така інформація є недостовірною, у цьому законі ми передбачаємо можливість спростування такої інформації викривачем або іншим органом, який поширив ці дані. Також не скасовується кримінальна відповідальність за наклеп", - зазначила Янченко.

Водночас, вона не уточнила, якою саме є відповідальність за наклеп, зауваживши лише, що "відповідних статей Кримінального кодексу змінено не було".

Як повідомлялося, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції".

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Внесені зміни стосуються визначення правового статусу викривачів корупції, їх прав та гарантій захисту, забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію. Водночас цей закон доповнюється статтею 53-7 "Винагорода викривачу".

Розмір винагороди викривачам корупції має становити 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину та встановлюватися після ухвалення обвинувального вироку суду. Водночас, він не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.

Цей закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.