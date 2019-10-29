Завершити війну можливо лише дипломатичним шляхом - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає, що єдиним шляхом для припинення війни та повернення наразі тимчасово окупованих територій є дипломатичний.

Про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Припинення війни та повернення усіх українських територій — наше головне завдання. Ми знаємо, що зробити це можливо лише єдиним шляхом - дипломатичним”, - запевнив Зеленський.

Президент підкреслив, що для досягнення цього Україна повинна мати сильну позицію і підтримку, бути державою, яку поважають та до якої дослухаються, бути процвітаючою, незалежною та успішною державою.

Перший інвестфорум у Маріуполі/ Фото: Тарасов Володимир