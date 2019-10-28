Антикорупційний суд зробив перерву у справі Омеляна

Вищий антикорупційний суд України продовжить розгляд справи ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна 30 жовтня.

Про це у Facebook повідомив Вищий антикорупційний суд України.

«Згідно із попередньо затвердженим порядком дослідження доказів, колегія суддів дослідила документи, що знаходяться у 3 томах кримінального провадження та розпочала дослідження документів, наявних у 4 томі. Сьогодні, 28 жовтня, у судовому засіданні оголошено перерву до 30 жовтня», - зазначила суддя-спікер ВАКС Інна Білоус.

Судове засідання у справі колишнього міністра інфраструктури України / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Як повідомлялося, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

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Солом'янський райсуд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.