У суді оголосили обвинувальний акт у справі Омеляна

У судовому засіданні під час розгляду справи щодо ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна було оголошено обвинувальний акт.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

"У понеділок, 21 жовтня 2019 року, прокурор САП у Антикорупційному суді на черговому судовому засіданні оголосив обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, колегія суддів визначила порядок та обсяг дослідження доказів у справі.

Наступне засідання відбудеться о 10:00 28 жовтня 2019 року.

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Як повідомлялося, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський райсуд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.