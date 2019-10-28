Разумков — про візит до Ради Європи: Є червоні лінії, які Україна не переходитиме

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про візит української парламентської делегації на Європейську конференцію глав парламентів держав-членів Ради Європи.

Про це спікер повідомив під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Минулого тижня українська делегація брала участь в Європейській конференції глав парламентів держав-членів Ради Європи. Мені здається, що було достатньо корисне представництво нашої делегації. Ми провели з колегами 7 двосторонніх зустрічей, зустрічалися з головою Венеційської комісії, генеральним секретарем Ради Європи. Мені здається що нам вдалося донести позицію України, яка є сталою, - що ми готові працювати, будемо допомагати чим можемо в розвитку демократії, але є ті червоні лінії, які Україна переходити не буде", - зазначив Дмитро Разумков.

Голова ВР також подякував колегам з групи "Балтік+", з якими українська делегація провела багатосторонню зустріч.

"Їхня позиція була більш ніж чіткою і коректною і під час виступу з трибуни в Раді Європи, і під час цієї багатосторонньої зустрічі. Далі вони чекають від нас продовження роботи. Просив би всіх народних депутатів, особливо комітети, пов'язані з діяльністю і міжнародними відносинами, більш ретельно долучитися до цього процесу", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 24-25 жовтня у Страсбурзі у Раді Європи пройшла Європейська конференція голів парламентів країн-членів РЄ, партнерів та спостерігачів.