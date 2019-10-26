Україна не готова до компромісів щодо територіальної цілісності – Разумков
На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, повідомляє офіційний веб-портал ВР.
Разумков подякував Пейчинович-Бурич за висловлену позицію щодо дотримання прав людини, особливо на тимчасово окупованих територіях.
«Фактично всі країни світу розуміють, що частина території як на Донбасі, так і в Криму, – це українські території. Я розумію, що механізми повернення цих територій будуть відрізнятися, але і там, і там знаходиться найбільша цінність нашої держави – люди», – зазначив він.
Водночас спікер парламенту зауважив, що для України залишається неприйнятним повернення делегації Російської Федерації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
«Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюсь, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей», – наголосив він.
Разумков запевнив генерального секретаря у готовності України працювати на користь Європи і Ради Європи.
Голова парламенту також зазначив, що група «Балтік +» не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.
«Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які було закладено під час створення цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини – ключові, як для Європи, так і для України», – підкреслив він.
Неформальну групу у складі декількох національних делегацій «Балтік+» створили в ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї.
До неї увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.
Фото: iportal.rada.gov.ua