Україна не готова до компромісів щодо територіальної цілісності – Разумков

Частина території як на Донбасі, так і в Криму, – це українські території і Україна готова до діалогу, але не готова до компромісів щодо територіальної цілісності.

На цьому наголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, повідомляє офіційний веб-портал ВР.

Разумков подякував Пейчинович-Бурич за висловлену позицію щодо дотримання прав людини, особливо на тимчасово окупованих територіях.

«Фактично всі країни світу розуміють, що частина території як на Донбасі, так і в Криму, – це українські території. Я розумію, що механізми повернення цих територій будуть відрізнятися, але і там, і там знаходиться найбільша цінність нашої держави – люди», – зазначив він.

Водночас спікер парламенту зауважив, що для України залишається неприйнятним повернення делегації Російської Федерації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

«Також ми не розуміємо ситуації з повноваженнями нашої делегації. Я сподіваюсь, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із сумлінням, територіальною цілісністю та гідністю людей», – наголосив він.

Разумков запевнив генерального секретаря у готовності України працювати на користь Європи і Ради Європи.

Голова парламенту також зазначив, що група «Балтік +» не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

«Ми налаштовані відстоювати ті базові принципи і цінності, які було закладено під час створення цієї організації. Тому що принципи демократії і свободи, прав людини – ключові, як для Європи, так і для України», – підкреслив він.

Неформальну групу у складі декількох національних делегацій «Балтік+» створили в ПАРЄ у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї.

До неї увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

Фото: iportal.rada.gov.ua